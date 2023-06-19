Подмосковье 19 июня 2023, 17:13 Благотворительный фестиваль «Добро‑легко!» прошел в Балашихе

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Благотворительный фестиваль «Добро легко!» прошел в сквере возле «Фабрики 1830» в Балашихе. Участие в нам приняли около 700 человек и восемь благотворительных организаций.

Мастера представили на фестивале работы, выполненные своими руками. Все поделки можно было купить. Вырученные средства пойдут на помощь подопечным восьми благотворительных фондов.

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«Миссия нашего фестиваля — показать, что все равны, хотя и все разные. И показать, что добро делать легко. Помогая другим, ты помогаешь себе и становишься сам счастливее», — рассказала руководитель отдела маркетинга арт-квартала «Фабрика 1830» Ирина Фильченкова.

Помочь фондам можно не только материально.

«Например, у нас есть фонд „Весна в окошке“, он помогает пожилым людям. Можно купить продукты и отнести, можно прийти убраться, помыть окна. Это займет немного времени. Можно принести лекарства. Наш фонд „Ради добра“ раз в неделю ходит в Московский онкологический диспансер и там проводит мастер-классы и праздники», — поделилась заместитель директора фонда «Ради добра» Мария Истомина.

Фестиваль «Добро — легко» проходит в Балашихе уже третий раз. Организаторы стараются привлечь новых людей и познакомить их с фондами. Практика прошлых лет показала, что это работает — к благотворительности присоединяются новые жители.

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