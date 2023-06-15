Подмосковье 15 июня 2023, 15:08 Благотворительную смену для детей бойцов СВО организовали в летнем лагере Подмосковья благодаря «Мособлгазу»

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Около 200 детей участников СВО в возрасте от семи до 15 лет заехали в лагерь «Алмаз» в Рузе. Благотворительную смену для ребят удалось организовать благодаря компании «Мособлгаз».

В лагере, помимо прочих развлечений, для ребят организовали профориентационную школу, которая познакомит с разными профессиями. Задача — подготовить детей к осознанному выбору работы с учетом особенностей личности. В программе смены будут также творческие занятия, спортивные соревнования и концерты. Программы дополнительного образования разработаны в различных областях, занятия пройдут в том числе по газовой безопасности, робототехнике и программированию.

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Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов принял участие в торжественном открытии смены 15 июня. Отдохнуть и оздоровиться в лагере «Алмаз» получили возможность 200 ребят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о бесплатных летних лагерях для детей бойцов СВО. Они смогут отдохнуть в «Литвиново» в Наро-Фоминске.

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