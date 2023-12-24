Подмосковье 24 декабря 2023, 16:58 Благотворительную елку и шоу Ильи Авербуха провели в Мытищах Роман Яковлев

Читать 360tv в

Благотворительная елка главы городского округа Мытищи закончилась ледовой сказкой «Щелкунчик и Мышиный король» в постановке Ильи Авербуха. В роли Мышиного короля выступил олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

Посетителей ледовой сказки развлекали Дед Мороз, Снегурочка и команда профессиональных клоунов. Каждый из детей смог принять участие в конкурсах и изготовить поделки своими руками. Кроме того, ребята смогли обменять свои билеты на большого плюшевого дракона — символ наступающего 2024 года.

Реклама

«Новый год — один из главных праздников в нашей стране, поэтому ребята ждут его с нетерпением. И мы, в свою очередь, стараемся радовать их своими выступлениями», — подчеркнул Алексей Ягудин.

Перед началом ледовой сказки дети устроили развлекательные танцы с аниматорами и ведущими шоу. Мероприятие вызвало бурю положительных эмоций как у взрослых, так и у маленьких зрителей.

Роман Яковлев Роман Яковлев Роман Яковлев Роман Яковлев

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что жителей и гостей региона ждет обширная программа новогодних мероприятий. Он подчеркнул, что в этом году ожидается увеличение туристического потока.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».