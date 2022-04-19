Благотворительная выставка кошек прошла в Истре. Жители принесли корм и игрушки

Благотворительная выставка в поддержку бездомных кошек состоялась в Истре. Неравнодушные жители могли приютить питомцев или, если такой возможности нет, подарить заботу. Например, принести корм и игрушки.

Акцию в поддержку животных организовали в Молодежном центре «Мир». Там показали котов разных пород. Волонтеры привезли тех, у кого пока нет дома.

Директор молодежного центра Иван Фомин подчеркнул, что животные получили большую поддержку.

Очень радует, что большое количество наших жителей помогают. Приносят медикаменты и корм, забирают животных домой Иван Фомин.

Жертвовали не только корма, но и подстилки, игрушки. Такую благотворительную акцию в Истре провели впервые. Пришли жители всех возрастов.

Также в Истре открылся пункт приема гуманитарной помощи животным из зоопарков Донбасса. Там собирают медикаменты, корма, строительные материалы для восстановления вольеров.