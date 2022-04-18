От кормов до лекарств. Как Подмосковье помогает животным из зоопарков ЛДНР

Акцию по сбору помощи зоопаркам Донбасса запустили в России. Подключился и городской округ Истра. В деревне Падиково открылся пункт приема кормов, медикаментов, строительных материалов для восстановления вольеров.

У животных из зоопарков Донбасса заканчивается корм. Чтобы поддержать их, в России запустили благотворительную акцию. Один из пунктов сбора помощи появился и в Истре.

Генеральный директор образовательного анималистического центра ZооСад в Истре Наталья Ярыгина подчеркнула, что все необходимое можно принести в КСК «Дивный» и в Московский зоопарк.

Люди в разные зоопарки страны приносят, в том числе наш. Мы это отвозим в Московский зоопарк. Потом груз отправляется в Ростов — в пункт сбора Наталья Ярыгина.

Помочь можно как лекарствами, кормом, стройматериалами, так и деньгами. На счет Фонда национальной природы можно перевести любую сумму.

Первая партия гуманитарного груза в рамках акции прибыла в зоопарк «Придорожное» в Донецке. Туда привезли корм, сухое молоко и ветеринарные препараты.

Также специалисты Московского зоопарка приехали в Донбасс, чтобы осмотреть животных.

Подмосковье сплотилось, чтобы помочь жителям ЛДНР. На этой неделе семьи примут под опеку первых детей Донбасса. Также в области проводят ярмарки вакансий для беженцев.