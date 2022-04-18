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    18 апреля 2022, 11:18

    От кормов до лекарств. Как Подмосковье помогает животным из зоопарков ЛДНР

    Пункт приема гумпомощи животным из зоопарков Донбасса открылся в Истре

    Анастасия Аброськина

    Акцию по сбору помощи зоопаркам Донбасса запустили в России. Подключился и городской округ Истра. В деревне Падиково открылся пункт приема кормов, медикаментов, строительных материалов для восстановления вольеров.

    От кормов до лекарств. Как Подмосковье помогает животным из зоопарков ЛДНР | Изображение 1

    У животных из зоопарков Донбасса заканчивается корм. Чтобы поддержать их, в России запустили благотворительную акцию. Один из пунктов сбора помощи появился и в Истре.

    Генеральный директор образовательного анималистического центра ZооСад в Истре Наталья Ярыгина подчеркнула, что все необходимое можно принести в КСК «Дивный» и в Московский зоопарк.

    Люди в разные зоопарки страны приносят, в том числе наш. Мы это отвозим в Московский зоопарк. Потом груз отправляется в Ростов — в пункт сбора

    Наталья Ярыгина.

    Помочь можно как лекарствами, кормом, стройматериалами, так и деньгами. На счет Фонда национальной природы можно перевести любую сумму.

    Первая партия гуманитарного груза в рамках акции прибыла в зоопарк «Придорожное» в Донецке. Туда привезли корм, сухое молоко и ветеринарные препараты.

    Также специалисты Московского зоопарка приехали в Донбасс, чтобы осмотреть животных.

    От кормов до лекарств. Как Подмосковье помогает животным из зоопарков ЛДНР | Изображение 2

    Подмосковье сплотилось, чтобы помочь жителям ЛДНР. На этой неделе семьи примут под опеку первых детей Донбасса. Также в области проводят ярмарки вакансий для беженцев.