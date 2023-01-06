Подмосковье 06 января 2023, 20:58 Благотворительная акция «Рождественское чудо» прошла в Подольске

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С 20 декабря по 4 января в храме святого великомученика Георгия Победоносца в Подольске проходила акция «Рождественское чудо». В рамках нее собрали пожертвования, игрушки, новогодние украшения и сладкие подарки. Их передали 120 нуждающимся.

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Акцию проводило Георгиевское сестричество милосердия. Подарки передали детям из неполных и малообеспеченных семей, бывшим бездомным, ветеранам.

«В текущем году поздравили около 120 человек. В том числе 40 детей, около 70 бывших бездомных и 10 ветеранов. В 2023 году впервые привезли сладкие подарки и бананы бывшим бездомным людям, проживающим в приюте „Дом помощи“, — сказала руководитель Георгиевского сестричества милосердия при Георгиевском храме Евгения Самоделкина.

Она добавила, что благодаря помощи студии танцев Fabo удалось поздравить больше людей, чем планировалось, — руководитель студии помогла развозить подарки подопечным.

«Рождество — это особенный праздник. Многие ждут чуда и подарков, не только дети. Взрослым тоже нужно внимание и хотя бы маленькое, но чудо. Поэтому в этом году мы впервые поздравили взрослых из приюта „Дом помощи“», — отметила Самоделкина.

Георгиевское сестричество сотрудничает с приютом в течение года. По словам руководителя домов помощи Сергея Ратникова, организация существует восемь лет. В восьми домах в Подольске находятся около 350 человек. Сестричество помогает бывшим бездомным вещами, медикаментами и продуктами. В домах всегда отмечают Рождество и очень рады подаркам, отметил Ратников.

«Это прекрасный праздник, а подарки для наших ребят — это радость. К сожалению, радуют их не так часто», — сказал руководитель домов помощи.

Ранее сообщалось, что старейший священник Московской области поздравил верующих с Рождеством.

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