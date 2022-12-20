20 декабря 2022, 11:47
Благотворительная акция Подмосковья поможет сделать новогодние подарки детям из Донбасса
Новогодняя акция по сбору адресных подарков для детей Донбасса, Запорожья и Херсона продолжается в Подмосковье. Жители могут осуществить мечты ребят, оставшихся без родителей или находящихся в сложной жизненной ситуации.
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«Новогодняя пора — время добрых дел и заботы. И в этом году ежегодная акция „Стань Дедом Морозом“ проходит в Подмосковье для детей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас находятся в больницах и детских домах», — отметила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
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Выбрать мечту ребенка можно на портале «Добродел». После этого подарок можно будет принести в ближайшее управление социальной защиты населения.
«Этим ребятам нужна особая забота, тепло. Я уверен, что мы это сделаем, как и прежде, от чистого сердца», — отметил ранее губернатор Андрей Воробьев.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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