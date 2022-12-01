Эксклюзив 01 декабря 2022, 17:46 «Благоприятные прогнозы». К концу недели из больницы выпишут двоих детей, пострадавших в ДТП в Пушкино Врач Мануйлов: в больнице остаются трое детей, пострадавших в ДТП в Пушкино

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Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим в ДТП в Пушкино, рассказал главврач Московской областной больницы имени профессора Розанова Владимир Мануйлов. Он уточнил, что в учреждении остаются три девочки 2011 года рождения, а также водитель такси.

По словам главврача, в отделении детской хирургии находятся две девочки — у них множественные ушибы и сотрясения головного мозга легкой степени. Еще одного ребенка после проведения операции наблюдают медики Центра анестезиологии-реанимации. У девочки диагностировали кровотечение, но сейчас его остановили.

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В больницу поступил и водитель такси. Он находится в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга, брюшной и грудной полостей, а также множественные переломы.

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«Мы даем благоприятные для жизни прогнозы. Двое детей к концу недели могут быть переведены на амбулаторное лечение. А ребенок после операции и взрослый, конечно, побудут у нас еще», — отметил Владимир Мануйлов.

Авария случилась 1 декабря на автотрассе Пушкино — Красноармейск. По предварительной информации, водитель такси выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, в которой перевозили детей.