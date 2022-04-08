Благодаря ярмарке вакансий в Подмосковье работу нашли 500 сотрудников Шереметьево

Из полутора тысяч сотрудников аэропорта Шереметьево, которые приняли участие в первой ярмарке вакансий в Подмосковье, 500 уже нашли работу. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в прямом эфире на канале «Россия 24».

«Чтобы помочь людям, мы устраиваем раз в неделю сессии, их еще называют ярмарками, цель которых — предложить разную достойную работу в Подмосковье. Участвуют „Мострансавто“, РЖД, федеральные структуры, малый бизнес. Все эти инициативы позволяют набирать людей на работу. В первый раз 1,5 тысячи в Шереметьево пришли на выбор новой работы, 500 уже нашли себе применение», — сообщил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что человек «может планировать свое будущее, да и настоящее, только когда у него есть работа». Задача властей — позаботиться о предприятиях в нынешней сложной ситуации, проявить «максимальную вовлеченность». Власти Московской области работают над этим каждый день.

«У нас два крупнейших хаба: Шереметьево и Домодедово. Было 185, под 200 иностранных предприятий, которые работали ритмично, эффективно, с прибылью, но случились санкции», — заметил Воробьев.

Он добавил, что важно также «помочь с банками» компаниям, которые занимаются импортозамещением, открывают новые предприятия.