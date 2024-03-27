Подмосковье 27 марта 2024, 16:24 Бизон весом 25 килограммов родился в зоопарке под Коломной Пресс-служба администрации города или района

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В семье бизонов из контактного зоопарка в коломенском селе Горки пополнение. Новорожденный — четвертый детеныш у 12-летней Марго и 16-летнего Мартиса. Пара переехала в Коломну из Красноярка 10 лет назад.

«Малыш — именно такое имя дали новорожденному в зоопарке — весит около 25 килограммов. Он родился здоровым. Очень шустрый, сразу показал свою активность, уже через 2,5 часа после появления на свет встал на ноги», — рассказал ветеринар Евгений Иванович.

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С родителями Малыш пробудет до года, потом ему подыщут новый дом.

Ближайшим родственником бизона является зубр, однако бизоны крупнее и являются самыми большими копытными на Земле. Вес бизона может достигать 1,2 тонны, а высота в холке — 1,9 метра.

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