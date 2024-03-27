Подмосковье 27 марта 2024, 15:11 Древнюю лиственницу из Волоколамского округа выдвинули на конкурс «Российское дерево года» Владислав Мурашов

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Голосование за дерево, которое будет представлять регион на всероссийском конкурсе «Дерево года», завершается в Подмосковье. Одним из претендентов стала древняя лиственница из села Ярополец под Волоколамском. Ее история непосредственно связана с семьей гения русской литературы Александра Сергеевича Пушкина.

На конкурс номинированы деревья, имеющие статус «Памятник живой природы». Таких раритетов в регионе десятки, и лиственница из Яропольца — одна из них. Она растет на территории исторической усадьбы Гончаровых, которую дважды посещал Пушкин.

Владислав Мурашов

«Дерево посажено в конце XIX века, скорее всего, при Николае Ивановиче Гончарове», — рассказала заведующая Ярополецким краеведческим музеем Татьяна Козлова.

Она показала фотографию 1939 года, где эта мощная древняя лиственница — еще не такое большое, но уже взрослое дерево.

Владислав Мурашов

«Если подумать логически, то дереву около 150 лет. Это наша живая история», — добавила Козлова.

Поддержать лиственницу, которая застала многих членов пушкинской семьи, можно до 31 марта по ссылке. Победившее дерево представит Подмосковье на национальном конкурсе «Дерево года».

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