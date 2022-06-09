Бизнесмены Подмосковья пройдут проверку Главгосстройнадзора дистанционно

В Подмосковье обследование недвижимости теперь можно провести самостоятельно, без посещения помещения или здания инспектором. Теперь бизнес сможет сам оформлять чек-листы, это можно сделать просто с мобильного телефона. Результаты отправляются в надзорные органы при помощи приложения.

Сначала, чтобы пройти такое обследование, нужно подать заявку на портале госуслуг. Потом в личный кабинет заявителя приходит ссылка в виде QR-кода. По ней можно скачать мобильное приложение, а также логин и пароль для входа в систему. Пока приложение доступно только для пользователей, у которых есть устройства на платформе Android, но уже в ближайшее время его распространят и на IOS.

«Успешное прохождение самообследования — это гарантия того, что к вам не придут с плановой проверкой в следующем году», — подчеркнул министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Уже есть первые пользователи, которым удалось таким образом пройти проверку. Это ФОК «ОЛИМП» городского округа Пушкинский. Инженер предприятия сначала ответил на все вопросы, которые пришли ему в чек-листе, затем прикрепил все нужные фотографии и документы и отправил все это в Главгосстройнадзор. После проверки выяснилось, что ведомство присвоило высокую оценку соблюдению всех требований в течение всего трех дней.

Напомним, что такой способ надзора был запущен совсем недавно — в конце апреля текущего года. Он объединил на РПГУ более 150 форм электронных документов: 38 для бизнеса и 118 для надзора.

Ранее Главгосстройнадзор Московской области предложил устранять нарушения на стройплощадках без остановки работ. Как показывает практика, застройщик может совершенно безопасно исправлять недостатки и продолжать строительство.