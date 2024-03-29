Подмосковье 29 марта 2024, 12:30 Бизнесмены из Подмосковья вошли в число победителей всероссийской премии «Предприниматель года» Unsplash

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Итоги десятой всероссийской премии «Предприниматель года» подвели 15 марта. Это крупнейшее событие в области предпринимательства, где российские компании и бизнесмены представляют свои достижения.

На премию поступило 260 заявок почти из каждого региона России. По итогам конкурса 22 предпринимателя получили статуэтки победителей, 43 — медали лауреатов.

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Представительница Подмосковья Валентина Пиманова стала лауреатом в номинации «Молодой предприниматель», Анна Веденеева и Анатолий Лизунов — в номинации «Сфера услуг». Дарья Кривошеева показала высокие результаты в номинации «Фитнес и здоровый образ жизни», Андрей Белянин — в номинации «Индустрия питания», а Елена Сафонова — в номинации «Женское предпринимательство».

Напомним, премия нацелена на развитие предпринимательского сообщества, а также публичное поощрение лучших субъектов малого, среднего и крупного бизнеса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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