18 марта 2024, 15:26
Бизнес-завтрак для предпринимателей проведут в Королеве 20 марта
Деловая встреча с предпринимателями пройдет в досуговом центре в Королеве 20 марта. Ее проведут в формате «Бизнес-завтрак».
Как рассказал в пресс-службе бизнес-омбудсмена Подмосковья, в завершение встречи с предпринимателями пообщается руководиель общественной приемной округа Людмила Козлова.
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На встрече обсудят все актуальные вопросы ведения бизнеса, а также меры поддержки, новшества налогового законодательства и многое другое.
Записатьс яна мероприятие можно по телефону 8(916)7034764.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Бизнес
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