Подмосковье 18 марта 2024, 15:26 Бизнес-завтрак для предпринимателей проведут в Королеве 20 марта Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Деловая встреча с предпринимателями пройдет в досуговом центре в Королеве 20 марта. Ее проведут в формате «Бизнес-завтрак».

Как рассказал в пресс-службе бизнес-омбудсмена Подмосковья, в завершение встречи с предпринимателями пообщается руководиель общественной приемной округа Людмила Козлова.

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На встрече обсудят все актуальные вопросы ведения бизнеса, а также меры поддержки, новшества налогового законодательства и многое другое.

Записатьс яна мероприятие можно по телефону 8(916)7034764.

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