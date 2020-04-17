    17 апреля 2020, 13:00

    Бизнес передал Дзержинской больнице большую партию защитных костюмов и антисептиков

    Анастасия Аброськина, Ирина Люлина

    Предприниматели поддержали Дзержинскую городскую больницу в условиях пандемии коронавируса. Ее врачам передали большую партию антисептиков, жидкого мыла, защитных масок и костюмов.
    Бизнес передал Дзержинской больнице большую партию защитных костюмов и антисептиков

    Так медицинским сотрудникам помог дилерский центр «Белая дача» группы компаний «Петровский». Бизнесмены привезли по сто защитных костюмов и масок, 170 литров антисептика и 60 — универсального дезинфицирующего раствора, а также 150 килограммов мыла.

    Это наш вклад в общее дело. Сейчас непросто всем, но мы надеемся, что эти средства защиты и дезинфекции помогут врачам спасти кому-то жизнь или же максимально быстро преодолеть болезнь

    Кирилл Константиновуправляющий дилерским центром «Белая дача» группы компаний «Петровский».
    Бизнес передал Дзержинской больнице большую партию защитных костюмов и антисептиков | Изображение 1

    Предприниматели передали врачам защитные средства на 700 тысяч рублей. А по словам главы муниципалитета Людмилы Ивановой, в условиях пандемии больнице постоянно помогают многие представители местного бизнеса.

    «Предприниматели города показали, что они одна большая семья. Не отказал никто, к кому мы обратились за помощью. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто не остался в стороне», — отметила она.

    Бизнес передал Дзержинской больнице большую партию защитных костюмов и антисептиков | Изображение 2

    Также Людмила Иванова подчеркнула важность соблюдения режима самоизоляции и пожелала всем здоровья и терпения.