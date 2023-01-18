Подмосковье 18 января 2023, 09:34 Незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменили при содействии бизнес-омбудсмена в Химках

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Бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев помог предпринимателю из Химок отменить незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Из-за ошибки на почте он проиграл суд.

Предприниматель из Химок направлял документы в суд через «Почту России», где письмо отправили задним числом. Из-за этого разбирательство было проиграно. Бизнесмен обратился в полицию, однако возбуждать уголовное дело отказались. Тогда он попросил о помощи уполномоченного по правам предпринимателей.

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К рассмотрению вопроса Владимир Головнев подключил прокуратуру, которая провела проверку и признала отказ в возбуждении дела незаконным. В результате полиции вынесли представление об устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности.

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«Вопрос защиты предпринимателей от неправомерных действий или бездействия полиции продолжает оставаться одним из приоритетных. По итогам 2022 года больше 16% обращений были связаны с деятельностью правоохранительных органов. Решающую роль в положительном рассмотрении таких обращений играет взаимодействие с органами прокуратуры, как это произошло и в данном случае», — сказал бизнес-омбудсмен.

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