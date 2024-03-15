Подмосковье 15 марта 2024, 11:25 Бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев обсудил меры поддержки с руководством фабрики шоколада в Химках Телеканал «360»

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнев побывал на фабрике шоколада в Химках. Он обсудил с руководством предприятия меры поддержки и планы на будущее.

«Торговый дом шоколада» в Химках уже шесть лет производит сладости для России, Китая, Монголии, Казахстана, Белоруссии и других стран. Сейчас в цеху трудятся 30 человек. Предприятие постоянно расширяет ассортимент продукции.

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«Наше предприятие динамично развивается, но у нас не хватает производственной площади. Наша компания выходит на зарубежные рынки», — поделился коммерческий директор ООО «Торговый дом шоколада» Ирина Иващенко.

Для дальнейшего развития производство пользуется мерами поддержки правительства Подмосковья.

«Наша задача как исполнительной власти — поддерживать такие предприятия, чтобы они могли развиваться. Московская область на рубеже 2024 года перешагнула рубеж в один миллион различных предприятий и самозанятых. Это самая большая цифра во всей Российской Федерации. И, конечно, это не без участия правительства Московской области», — сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Субсидии помогли «Торговому дому шоколада» приобрести новое оборудование. Вместе с тем предприятие получало льготное кредитование, которое дало толчок к расширению бизнеса.

Сейчас в Московской области существуют сотни предприятий пищевой промышленности, которые могут получить различные меры поддержки со стороны региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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