Подмосковье 18 сентября 2023, 13:16 Бизнес-омбудсмен Подмосковья рассказал о мерах поддержки предпринимателей на межрегиональном форуме Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев презентовал программы поддержки малого и среднего бизнеса. Выступление прошло в рамках V межрегионального форума молодежного предпринимательства «Мой бизнес» в Волгограде.

По словам бизнес-омбудсмена, сейчас в регионе работают около миллиона коммерсантов.

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«Многие программы вызывают у коллег из регионов неподдельный интерес, наш опыт перенимают и берут на вооружение в своих субъектах. Такие мероприятия лишний раз дают понять, насколько слажена работа всех ведомств в Московской области, и насколько четко принимаемые решения реализуются на местах», — заявил Головнев.

Он рассказал о льготных кредитах, субсидиях, проектах «Земля за 1 рубль», «Недвижимость за 1 рубль», развитию бизнеса на первых этажах в многоквартирных домах региона и других мерах поддержки. О них можно узнать на Инвестиционном портале Московской области, а подать заявку на их получение — на Региональном портале государственных и муниципальных услуг.

В этом году в форуме поучаствовали представители из Калининградской, Свердловской, Тюменской областей, Карелии, Калмыкии, ХМАО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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