Подмосковье 26 мая 2023, 14:19 Бизнес-омбудсмен Подмосковья поздравил коллег с Днем российского предпринимательства Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Уполномоченный по защите прав бизнеса Владимир Головнев и его представители приняли участие в торжествах ко Дню российского предпринимательства. Мероприятия прошли 26 мая в Реутове, Мытищах, Королеве, Серпухове и Видном.

«Бизнесу оказывается большая государственная поддержка, реализуются региональные программы. Меняются подходы к развитию женского и социального бизнеса, реализуются проекты популяризации предпринимательства среди молодежи. Все это благоприятно сказывается на бизнес-климате в регионе», — отметил Владимир Головнев.

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Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что предпринимательство — это круглосуточный труд, требующий высокой самоотдачи и профессионализма.

«Уверен, что наши подмосковные бизнесмены обладают всеми необходимыми качествами, чтобы реализовать самые смелые решения и обеспечить развитие экономики региона», — добавил Головнев. Он поздравил предпринимателей с профессиональным праздником, пожелал стабильности, надежных партнеров и успехов во всем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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