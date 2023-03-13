Подмосковье 13 марта 2023, 13:36 Бизнес-омбудсмен Подмосковья напомнил о новых принципах работы с госзакупками в 2023 году

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Предпринимателям из Подмосковья напомнили о новых условиях работы с госзакупками. В 2023 году организации смогут получать до 50% от цены контракта в качестве аванса.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнев отметил, что постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

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Сейчас размер аванса ограничен планкой в 30% от зафиксированной в договоре цены. Повышение этого размера позволит компаниям быстрее выполнять свои обязательства.

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«Как сказал президент, сейчас особенно важно подставить плечо бизнесу. Работа в сфере госзаказов для предпринимателя — прекрасная возможность развить свой бизнес», — сказал Головнев.

Предпринимаемые меры по улучшению условий работы с госзакупками дают результаты. В Подмосковье с каждым годом становится меньше жалоб на нарушения в этой сфере. При помощи бизнес-омбудсмена предпринимателям удалось вернуть почти 40 миллионов рублей задолженности по исполненным государственным и муниципальным контрактам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев представил министру экономического развития России Максиму Решетникову новую систему «ЦУР Бизнес». Ее внедрили для помощи предпринимателям региона.