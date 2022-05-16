Биологи открыли сезон наблюдения за редкими растениями и животными в Подмосковье

Весенний сезон наблюдения за редкими видами животных и растений начался в Подмосковье. Его открыл фонд «Верховье» — партнер Минэкологии региона.

Об этом рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

«Самыми интересными стали находки в Можайском округе. Там биологи обследовали давно известное гнездо белого аиста», — рассказал он.

Гнездо оказалось нежилым, но рядом обнаружили другое — его заселила пара птиц. Сейчас они готовятся к выводу потомства.

В Одинцове, например, нашли гнездо обыкновенного ремеза. В Серебряных Прудах обследовали популяции редких растений: зубянки пятилистной и хохлатки Маршалла. Они в цвету.

В смешанном лесу неподалеку от Минского шоссе обнаружены следы пребывания белки-летяги Тихон Фирсов.

По его словам, новое местообитание зафиксируют в процессе подготовки материалов для Красной книги Подмосковья.

Ранее стало известно, что в Подмосковье проведут большое исследование для сохранения самой редкой осы России.