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    16 мая 2022, 18:12

    Биологи открыли сезон наблюдения за редкими растениями и животными в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Весенний сезон наблюдения за редкими видами животных и растений начался в Подмосковье. Его открыл фонд «Верховье» — партнер Минэкологии региона.

    Биологи открыли сезон наблюдения за редкими растениями и животными в Подмосковье | Изображение 1

    Об этом рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

    «Самыми интересными стали находки в Можайском округе. Там биологи обследовали давно известное гнездо белого аиста», — рассказал он.

    Гнездо оказалось нежилым, но рядом обнаружили другое — его заселила пара птиц. Сейчас они готовятся к выводу потомства.

    В Одинцове, например, нашли гнездо обыкновенного ремеза. В Серебряных Прудах обследовали популяции редких растений: зубянки пятилистной и хохлатки Маршалла. Они в цвету.

    В смешанном лесу неподалеку от Минского шоссе обнаружены следы пребывания белки-летяги

    Тихон Фирсов.

    По его словам, новое местообитание зафиксируют в процессе подготовки материалов для Красной книги Подмосковья.

    Ранее стало известно, что в Подмосковье проведут большое исследование для сохранения самой редкой осы России.