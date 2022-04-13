Подмосковье проведет большое исследование для сохранения самой редкой осы России

Зоологическое исследование самой редкой осы пройдет в Подмосковье. Его проведет Минэкологии региона. Задача — сохранить вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Это парнопес крупный, или блестянка. Такой вид занесен в Красные книги России и Подмосковья.

Об этом рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов. По его словам, перед зоологами стоят две важные задачи.

Во-первых, нам необходимо сделать все для сохранения этого редчайшего насекомого Тихон Фирсов.

Он добавил, что вторая важная задача — определить степень негативного воздействия на этот вид ос.

«Мы оценим экологическое состояние биотопов, в которых обитают осы: участки с песчаными почвами, берега озер и рек», — объяснил Фирсов.

Парнопес — уникальная оса. Она не строит гнезд, а заботу о потомстве перекладывает на песчаных ос, откладывая в их гнезда яйца.