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    13 апреля 2022, 14:25

    Подмосковье проведет большое исследование для сохранения самой редкой осы России

    Анастасия Аброськина, Марат Сатимов

    Зоологическое исследование самой редкой осы пройдет в Подмосковье. Его проведет Минэкологии региона. Задача — сохранить вид, находящийся под угрозой исчезновения.

    Подмосковье проведет большое исследование для сохранения самой редкой осы России | Изображение 1

    Это парнопес крупный, или блестянка. Такой вид занесен в Красные книги России и Подмосковья.

    Об этом рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов. По его словам, перед зоологами стоят две важные задачи.

    Во-первых, нам необходимо сделать все для сохранения этого редчайшего насекомого

    Тихон Фирсов.

    Он добавил, что вторая важная задача — определить степень негативного воздействия на этот вид ос.

    «Мы оценим экологическое состояние биотопов, в которых обитают осы: участки с песчаными почвами, берега озер и рек», — объяснил Фирсов.

    Парнопес — уникальная оса. Она не строит гнезд, а заботу о потомстве перекладывает на песчаных ос, откладывая в их гнезда яйца.