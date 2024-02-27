Подмосковье 27 февраля 2024, 17:50 Биатлонисты из Химок завоевали медали во всех категориях на первенстве Подмосковья Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

На прошедшем этапе первенства Московской области по биатлону спортсмены из Химок доказали свое мастерство, завоевав медали во всех трех категориях. Соревнования собрали более 140 участников в возрасте от 13 до 16 лет, которые боролись за победу на дистанциях от 3,6 до 6 километров.

В числе победителей оказались воспитанники спортшколы по зимним видам спорта городского округа Химки. Даниил Ковалев завоевал золотую медаль среди юношей, опередив Илью Рябова и Владимира Симонова, которые заняли, соответственно, второе и третье места. Александр Назаров вышел на третье место в своей возрастной группе, подтвердив высокий уровень подготовки химкинских спортсменов.

Реклама

Среди девушек 15-16 лет Екатерина Васильева стала лучшей, а Арина Санкова добавила в копилку команды серебряную медаль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве новых спортивных объектов на территории Подмосковья.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».