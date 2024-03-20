Подмосковье 20 марта 2024, 15:53 Биатлонисты из Химок заняли 2-е место на международных соревнованиях в Белоруссии Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Анна Печеная и Александр Назаров из Химок взяли серебро на соревнованиях за кубок Белорусской федерации биатлона. Состязания прошли в Витебской области.

Подопечные спортивной школы по зимним видам спорта в Химках Анна Печеная и Александр Назаров участвовали в смешанной эстафете в возрастной категории от 12 до 19 лет.

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«Большое количество спортсменов из разных стран принимали участие в этих соревнованиях. Несмотря на это, химчане уверенно заняли почетные вторые места. Поздравляю наших ребят с заслуженными наградами и желаю достижения новых спортивных высот!» — отметила лидер Движения общественной поддержки Мариана Полякова.

Биатлонисты из Химок регулярно завоевывают награды. Так, они заняли весь пьедестал на третьем этапе первенства Подмосковья.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

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