Воробьев заявил о парадоксально низкой безработице в Подмосковье

Уровень безработицы в Московской области составляет меньше 1%. Фактически ее почти нет, заявил в интервью РБК губернатор Андрей Воробьев.

«Парадокс в том, что безработицы почти нет, она составляет 0,42–0,92%. Но главное — не допустить ее в будущем», — сказал он.

Порядка 21,5 тысячи человек в Подмосковье зарегистрированы как безработные. Это меньше, чем в январе, на 1,6 тысячи человек. Рабочих мест хватает, специалисты востребованы, в том числе в новых проектах и компаниях, заверил он.

Андрей Воробьев признал, что данные могут быть не совсем объективными. Некоторые компании, приостановившие работу в России из-за санкций, сохранили штат и продолжили платить сотрудникам зарплату. Например, так поступила IKEA. Из-за этого люди находятся в подвешенном состоянии, объяснил губернатор.