Бездомную уроженку Белоруссии прооперировали в больнице Щелкова. Ей помогли восстановить документы и купили билеты домой

47-летняя гражданка Белоруссии поступила в Щелковскую областную больницу с обморожением нижних конечностей. Ей провели операцию, ампутировали пораженные участки. У женщины не было документов. Сотрудники больницы связались с консульством Белоруссии в России, восстановили ей документы, купили билеты на поезд и мобильный телефон.

Ольга Скворцова — уроженка Могилева. В Россию она приехала в 2017 году на заработки. В итоге оказалась без документов и на улице, рассказала женщина.

«В Мытищах я познакомилась с ребятами, с местными бомжами, стала с ними проживать. В январе 2021 года я отморозила три пальца на ногах», — говорит Ольга.

Источник фото: телеканал «360»

Женщина сначала поступила в больницу в Лобне, пальцы ей не ампутировали, после выписки состояние женщины сильно ухудшилось. Она не могла ходить, когда поднялась температура под 40, вызвали скорую. Сначала Ольгу отвезли в больницу в Долгопрудном, и только затем она оказалась в Щелкове.

«К сожалению, пациент поступил в достаточно тяжелом состоянии с признаками выраженной гнойной интоксикации, септического шока. Запущенная ситуация — гангрена обеих нижних конечностей. По стабилизации состояния пришлось выполнить ампутации нижних конечностей», — рассказал заместитель главного врача по хирургии Щелковской областной больницы Николай Иванов.

Источник фото: телеканал «360»

Далее пациентке рекомендовано установить протезы.

Отношение здесь — выше всяких похвал. Меня приняли в тяжелом состоянии, относились ко мне хорошо, не считали, что я какой-то бомж. Врачи, медперсонал — я очень благодарна им всем Ольга Скворцова пациентка Щелковской больницы

Источник фото: телеканал «360»

Сотрудники медучреждения не остались равнодушны к дальнейшей судьбе пациентки. Они помогли восстановить ей документы, для этого связались с консульством Белоруссии в России, а также купили билеты на поезд. Сегодня Ольгу выписали из больницы и отвезли на вокзал.