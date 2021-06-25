Больница в Видном приняла кубинцев с ковидом. Врачам помогает переводчик

Двоих кубинцев с ковидом приняли в больнице Видного. Это мужчины в возрасте 34 и 54 лет, которые поступили в медицинский центр с жалобами на высокую температуру и общее недомогание.

Пациентов обследовали на КТ-аппарате. Это помогло выявить поражение легких, а затем подтвердить коронавирус.

Кубинцев лечат в инфекционном отделении. Врачам помогает программа-переводчик, подчеркнула инфекционист Светлана Малиновская.

Врачи вынуждены общаться с пациентами при помощи программы-переводчика. Составлена комплексная схема лечения Светлана Малиновская.

Такая программа включает в себя противовоспалительные и противовирусные препараты.

В больнице уточнили, что сейчас у обоих мужчин стабильное состояние. Они продолжают лечиться.

«На Кубе уже очень большая очередь на вакцинацию, причем сначала вакцинируют сотрудников медицины, образования, социальной сферы и так далее. Уже лишь потом — остальных граждан», — рассказал Лазари Гонзалез.

Он объяснил, что они не успели привиться у себя на родине.

На момент отъезда к вам в Россию моя очередь вакцинироваться не наступила, о чем я очень жалею. Россиянам невероятно повезло, что они могут сделать вакцину, когда пожелают Лазари Гонзалез.

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