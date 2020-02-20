Без запаха и загрязнения почвы. КПО в Мячкове признали безвредным для людей и природы

Министр ЖКХ Антон Велиховский в эфире телеканала «360» провел экскурсию по комплексу переработки отходов «Юг» в Коломенском округе и ответил на вопросы жителей.

Один из вопросов касался работы системы вентиляции. Жительница уточнила, есть ли в ней система очистки от запахов и примесей и возможно ли появление неприятных запахов в ходе работы КПО в Мячкове.

Источник фото: телеканал «360»

«Она (система вентиляции — прим. ред.) работает в круглосуточном режиме так же, как и комплекс. Но я обращаю ваше внимание на разделение вопросов. Мы в самом комплексе сортировки говорим о вентиляции, очистке воздуха. Здесь [в цехе компостирования] мы говорим о биологической очистке тех газов, которые образуются по этой технологии компостирования. То есть это раздельные системы очистки, и здесь мощнейшие биологические фильтры стоят, которые не дают никаких выбросов и самое главное — запахов. Это все прекрасно понимают, что у нас пахнет вот эта вот органика. Пластиковая бутылка не пахнет, алюминий не пахнет, а вот здесь происходит локализация тех запахов, которые, к сожалению, у нас давала [органика]. Сейчас мы уходим от полигонного захоронения, где биогаз давала вот эта органика. Здесь это исключено», — заверил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Источник фото: телеканал «360»

Еще один вопрос от жителей был связан с захоронением непереработанных «хвостов» и потенциальной опасности для окружающей среды.

Как уточнил заместитель генерального директора УК «Региональный оператор» Андрей Юрченков, после отсева захоранивается порядка 20% от компостируемого объема. Однако технология захоронения гарантирует полную изоляцию и безопасность для почвы. Это подтвердил и министр ЖКХ Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

«Давайте с самого начала. Как устроена чаша? То есть это мембрана трехслойная, которая сшивается специальной аппаратурой, бесшовная укладка мембраны, каждый шов отдельно контролируется производственным контролем. То есть мы исключаем вообще любое попадание каких-либо фракций и фильтрата в почву. После этого, еще раз обращу внимание, что в результате сортировки получаем сухие хвосты, без органики, которые не пахнут и не выделяют фильтрат. И тот незначительный фильтрат, который у нас выделяется в чаше, обрабатывает специально спроектированная система сбора фильтрата и его откачки и очистки через специализированные очистные [сооружения]. С учетом еще дополнительной пересыпки, а это технология захоронения на чаше, мы получаем абсолютно инертный, без выделения биогаза, с минимальным выделением фильтрата объект, на котором осуществляется захоронение», — сказал Антон Велиховский.

Источник фото: телеканал «360»

КПО «Юг» в Мячкове — крупнейший в России комплекс по переработке отходов. Здесь будут сортировать 650 тысяч тонн мусора за год, когда комплекс выйдет на проектную мощность. Сейчас здесь запущена первая линия сортировочного цеха. На КПО работает новейшее оборудование, причем около 80% отечественного производства.

Все технологические процессы на КПО контролируют, здесь есть центральный автоматизированный пульт управления. Также комплекс оснащен оборудованием, которое позволяет проводить мониторинг окружающей среды по выбросам и сбросам.