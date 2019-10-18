Мусор начали сортировать на крупнейшем комплексе в Подмосковье. На переработку отправят половину отходов

В Московской области, деревне Мячково, запустили первую пусконаладочную линию на крупнейшем в России комплексе по переработке отходов «Юг». На него возложены большие надежды — именно там будут сортировать 650 тысяч тонн мусора всего лишь за год. Половину отходов ждет вторая жизнь.

Важный этап

Построил комплекс «РТ-Инвест» (входит в Ростех). Основная цель компании — создать современную систему обращения с отходами. И неотъемлемая часть плана — строительство КПО. Всего в 2019–2020 годах в Подмосковье должны заработать четыре таких комплекса. Тот, что в деревне Мячково, — первый.

Источник фото: телеканал «360»

Открытие комплексов по переработке отходов — важнейший этап в создании современной системы обращения с отходами в Подмосковье. Регион уже закрыл 16 мусорных полигонов и свалок. Вместо них появятся такие высокотехнологичные предприятия.

«Смысл заключается в том, что в Московской области не будет городских свалок. Этот современный комплекс, а мы таких строим 12 одновременно в Московской области — они позволят нам закрыть все свалки. Никаких запахов, никаких проблем с запуском вот таких современных комплексов ни у местных жителей, ни у гостей больше не будет совершенно точно», — рассказал губернатор Андрей Воробьев во время проверки работы комплекса.

Построили его по нацпроекту «Экология». Именно он станет крупнейшим из действующих в России комплексов по переработке отходов. И его запуск поможет закрыть мусорный полигон «Воловичи» площадью 22 гектара.

«Люди протестовали и требовали, чтобы мы немедленно закрыли свалку, но, к сожалению, это невозможно было сделать до тех пор, пока наши инвесторы не вложат огромные деньги. Сегодня в Московской области в 2019–2020 годах будет вложено около миллиарда долларов на подобные комплексы, и это является стратегически важным и совершенно новым стандартом у нас в стране», — добавил Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Четкий контроль

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На страже порядка комплекс стоит круглыми сутками. Работает в нем новейшее оборудование. Сейчас запущена первая линия сортировочного цеха, но когда КПО выйдет на проектную мощность, его будет буквально не догнать — здесь будут сортировать до 650 тысяч тонн отходов. Отвечать за переработку будут 560 сотрудников.

«Важно, что здесь используются все самые современные технологии: и химические переработки, и все компьютерные системы позволяют очень четко контролировать каждый грамм и морфологию мусора, который прибывает сюда», — отметил Воробьев.

Интересный факт о комплексе по переработке отходов: здесь работает отечественное оборудование. «Вы здесь наблюдали и технику, которая произведена на 80% нашими, российскими производителями, где-то около 20% — пока еще за рубежом, но мы впредь будем стремиться к тому, чтобы полностью все локализовать на наших предприятиях», — заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Источник фото: телеканал «360»

Как это работает?

Сама переработка проходит в несколько этапов. Сначала мусоровозы проходят автоматический радиационный контроль и взвешивание. Следом — сортировка отходов. Мусоровозы разгружаются в приемном отделении цеха сортировки, где из отходов отделяют крупные предметы для последующего дробления. После этого все попадает на специальную ленту с установленными разрывателями пакетов. Далее они поступают на подающие конвейеры, где и начинается сортировка. Разделяют мусор на четыре фракции: бумага, пластик, стекло, металл.

Потом начинается переработка органической фракции. Работает это так: пищевые и растительные отходы, загрязненная мелкая бумага и прочие мелочи отбирают в барабанном грохоте. Потом их направляют на участок компостирования. Держат отходы в закрытом помещении 14 дней. Благодаря горячему воздуху (70 градусов!) уничтожаются патогенная микрофлора, вредные микроорганизмы и личинки насекомых. А полученный технический грунт можно использовать для озеленения, отсыпки дорог и рекультивации полигонов.

Дробилка для крупногабаритных отходов

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Затем измельчают крупногабаритные отходы. Их направляют в дробилку. Отвечает за этот этап немецкое оборудование. Отходы, которые не поддаются переработке, размещаются на специальной карте. Она оснащена трехслойным противофильтрационным экраном. Благодаря последнему вредные вещества не попадают в почву и грунтовые воды. А загрязненные сточные воды, образующиеся на карте, через систему дренажа поступают в очистные сооружения. После фильтрации стоки отвечают требованиям рыбохозяйственных водоемов.

Все технологические процессы контролируют. Главную роль играет центральный автоматизированный пульт управления. Также комплекс оснащен оборудованием, позволяющим проводить мониторинг окружающей среды по выбросам и сбросам.