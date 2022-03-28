Без очередей и справок. Оплата ЖКУ для льготников в Подмосковье станет автоматизированной

Жители Подмосковья, которые имеют право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг, должны получать их автоматически, не тратить свое время и не стоять ни в каких очередях. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Пользуются ей (льготой на услуги ЖКХ — прим. ред.) два миллиона человек. Наша задача была проактивно, с использованием „цифры“, работы наших программистов сделать так, чтобы все начисления происходили автоматически. Не нужно собирать справки, не нужно терять время. Также проактивно все необходимые вычеты должны быть предусмотрены», — подчеркнул он.

На сегодня компенсации при оплате жилищно-коммунальных услуг получают 2,7 миллиона жителей Московской области. Правительство региона намерено сделать начисление денег автоматическим. Для этого был создан новый стандарт данных в ЕАИС ЖКХ.

Компенсацию получают 18 категорий граждан, в том числе ветераны войны, многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры и малообеспеченные жители. Деньги возвращают за оплату света, газа, отопления, водоснабжения, капитального ремонта и вывоза мусора.