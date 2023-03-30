Подмосковье 30 марта 2023, 13:38 Бесплатный семинар по поддержке предпринимателей проведут в Королеве 31 марта Unsplash

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Семинар для предпринимателей на тему «Единый налоговый платеж. Планируемые меры поддержки для субъектов МСП в 2023 году» состоится в Королеве 31 марта. Участие бесплатное.

Встреча пройдет при поддержке центра «Мой бизнес» Подмосковья. Участникам расскажут о Едином налоговом платеже, а также о том, какие меры поддержки доступны предпринимателям Подмосковья в этом году. Слушатели смогут задать вопросы специалистам налоговой службы.

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Семинар пройдет по адресу: город Королев, улица Богомолова, 4 (четвертый этаж, актовый зал ИФНС № 2 по Московской области). Начало в 14:30.

Для участия необходимо зарегистрироваться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый план поддержки бизнеса в регионе.

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