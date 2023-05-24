Подмосковье 24 мая 2023, 21:18 Бесплатный марафон для самозанятых стартует в Подмосковье в июне

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Бесплатный марафон для самозанятых Московской области стартует 12 июня. Обучение поделят на модули «Бизнес-моделирование» и «Клиенты из соцсетей и интернета». Встречи пройдут в онлайн- и офлайн-форматах.

Участники смогут проработать сильные и слабые стороны своего продукта и услуги вместе с наставниками и экспертами. Они составят пошаговый план развития своего дела, разработают бизнес-стратегию, найдут клиентов.

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Модуль «Бизнес-моделирование» стартует 12 июня, а модуль «Клиенты из соцсетей и интернета» — 19 июня. Участие в марафоне бесплатное. Зарегистрироваться и узнать подробную информацию можно на сайте проекта.

Мероприятие организовало Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что поддержка предпринимателей занимает одно из главных мест в работе правительства Московской области.

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