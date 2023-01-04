Подмосковье 04 января 2023, 19:41 Бесплатный каток открыли в Солнечногорске

Читать 360tv в

На Советской площади в Солнечногорске открыли бесплатный каток с искусственным льдом. На нем смогут одновременно кататься порядка 150 человек, рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.

Реклама

Также жители округа смогут здесь бесплатно взять коньки напрокат. Билеты для посещения можно получить в кассе у входа, продолжительность сеанса катания — полтора часа. После каждого сеанса — перерыв на 30 минут для профилактики льда.

Новый каток оборудован всем необходимым — теплой раздевалкой, камерой хранения и пунктом проката, для посетителей доступны коньки от 25-го до 47-го размера.

В честь открытия катка 2 января на нем выступили звезды ледового спектакля Татьяны Навки «Царевна-лягушка».

Каток работает ежедневно с 10 до 22 часов. Он будет открыт до 15 марта, уточнили в Минспорта.

Ранее сообщалось, что бесплатные ледовые представления пройдут до конца новогодних каникул еще в 13 округах Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».