04 января 2023, 19:41
Бесплатный каток открыли в Солнечногорске
На Советской площади в Солнечногорске открыли бесплатный каток с искусственным льдом. На нем смогут одновременно кататься порядка 150 человек, рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.
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Также жители округа смогут здесь бесплатно взять коньки напрокат. Билеты для посещения можно получить в кассе у входа, продолжительность сеанса катания — полтора часа. После каждого сеанса — перерыв на 30 минут для профилактики льда.
Новый каток оборудован всем необходимым — теплой раздевалкой, камерой хранения и пунктом проката, для посетителей доступны коньки от 25-го до 47-го размера.
В честь открытия катка 2 января на нем выступили звезды ледового спектакля Татьяны Навки «Царевна-лягушка».
Каток работает ежедневно с 10 до 22 часов. Он будет открыт до 15 марта, уточнили в Минспорта.
Ранее сообщалось, что бесплатные ледовые представления пройдут до конца новогодних каникул еще в 13 округах Московской области.
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