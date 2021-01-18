Бесплатный автобус «Дарим тепло» запустят в Дмитрове на Крещение
Автобус в ночь на 19 января отвезет от автостанции до храма Покрова Пресвятой Богородицы. Пассажиры транспорта с наклейкой «Дарим тепло» смогут комфортно добраться до купели и согреться перед омовением.
Рейсы организуют каждые 20 минут. Последний автобус отправится со станции в 01:20, а от храма — в 02:00.
Такой маршрут подготовили в Дмитрове специально на Крещение. Всего в Подмосковье обустроили 220 мест для купаний. Все точки оборудовали освещением, раздевалками и местами, где можно погреться. Кроме того, ночью будут дежурить спасатели и медики.
Главный внештатный психиатр-нарколог областного Минздрава Виталий Холдин предупредил, что отказаться от окунания в прорубь стоит людям, имеющим проблемы со здоровьем. Кроме того, купания нельзя совмещать с алкоголем. Спиртное вызывает расширение сосудов, в результате чего вырастает нагрузка на сердце.