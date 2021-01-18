Жителей Подмосковья предупредили об опасности алкоголя на крещенских купаниях

Он рассказал, что выпивать алкоголь не стоит как до омовения, так и после него. А жителям, имеющим проблемы со здоровьем, следует отказаться от купаний на Крещение.

По его словам, в группу риска автоматически попадают все, кто имеет хронические заболевания.

Пережитый стресс в виде погружения в холодную воду значительно повышает возможность обострения хронических заболеваний Виталий Холдин.

Причем это, по словам специалиста, касается любых органов и систем: дыхательной, сердечно-сосудистой, репродуктивной и опорно-двигательной.

Как отметил Холдин, алкоголь вызывает расширение сосудов. И если выпить перед купанием, в несколько раз вырастет нагрузка на сердце.

Кроме того, алкоголь нельзя употреблять после омовения. Если проигнорировать это правило, появится риск переохладиться. Этот процесс под воздействием спиртных напитков наступает быстрее, чем обычно.

Специалист рассказал, что снижается и контроль человека над ситуацией. В результате он может не осознавать, что делает под влиянием алкоголя.

Холдин сделал акцент на том, что безопасных доз спиртного не существует. Регулярное употребление, независимо от крепости напитков, может привести к развитию зависимости.

Ранее жителям назвали топ-5 купелей в столице и Подмосковье. Кроме того, стало известно, что на площадках будут дежурить медики.