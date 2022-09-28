Курсы цифровой грамотности пройдут для жителей Подмосковья в октябре | 360°

Все новости

Мир

28 сентября 2022, 11:38

Глава Еврокомиссии пригрозила решительными действиями в ответ на диверсию на «Северном потоке»

Подмосковье

28 сентября 2022, 11:35

Спрос на услуги Минтранса вырос в Подмосковье

Реклама

Спецоперация

28 сентября 2022, 11:33

Небензя уличил Зеленского в попытке сорвать частичную мобилизацию в России

Экология

28 сентября 2022, 11:31

Засыпанный первым снегом Новосибирск показали на видео

Эксклюзив

28 сентября 2022, 11:25

Названы последствия повреждения «Северных потоков»

Криминал

28 сентября 2022, 11:20

Мужчину, ранившего военкома в Усть-Илимске, отправили в СИЗО

Подмосковье

28 сентября 2022, 11:09

Производство кофе создало еще 20 рабочих мест в Реутове

Подмосковье

28 сентября 2022, 11:05

Управляющая компания из Щелкова проведет перерасчет за электричество по решению суда

Эксклюзив

28 сентября 2022, 10:53

Ребенок пострадал при столкновении автобуса и легковушки в Москве

Подмосковье

28 сентября 2022, 10:20

Курсы цифровой грамотности пройдут для жителей Подмосковья в октябре

Читать 360tv в

Обучение начнется в октябре. Жители региона смогут пройти курсы по аналитике данных, методам анализа и прогнозирования, и другим навыкам в области искусственного интеллекта. Подать заявку можно до 2 октября.

Программа обучения рассчитана на 250 академических часов и продлится до декабря. Курсы проводятся с финансовой поддержкой от государства.

Реклама

«Жители Подмосковья имеют хорошую возможность повысить квалификацию в области искусственного интеллекта и получить новые знания и навыки. Для удобства занятия проходят онлайн, их можно совмещать с работой или учебой. Свыше 80% стоимости курса оплачивает государство», — подчеркнула вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Реклама

Подать заявку на обучение с господдержкой могут жители Подмосковья от 18 лет, но не достигшие пенсионного возраста, студенты и выпускники колледжей и вузов. При этом нужно иметь достаточный уровень базовых знаний в сфере ИТ. Для зачисления нужно заполнить анкету, выбрать курс и успешно пройти вступительное испытание.

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика РФ». Подмосковье является одним из лидеров цифровизации в стране. В сентябре губернатор Андрей Воробьев отметил, что ХХI век — это век новых скоростей, возможностей, сервисов и услуг. Представить его без искусственного интеллекта уже невозможно.

Интернет

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама