Курсы цифровой грамотности пройдут для жителей Подмосковья в октябре | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 10:20 Поделиться Telegram

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Viber Курсы цифровой грамотности пройдут для жителей Подмосковья в октябре

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Обучение начнется в октябре. Жители региона смогут пройти курсы по аналитике данных, методам анализа и прогнозирования, и другим навыкам в области искусственного интеллекта. Подать заявку можно до 2 октября.

Программа обучения рассчитана на 250 академических часов и продлится до декабря. Курсы проводятся с финансовой поддержкой от государства.

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«Жители Подмосковья имеют хорошую возможность повысить квалификацию в области искусственного интеллекта и получить новые знания и навыки. Для удобства занятия проходят онлайн, их можно совмещать с работой или учебой. Свыше 80% стоимости курса оплачивает государство», — подчеркнула вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

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Подать заявку на обучение с господдержкой могут жители Подмосковья от 18 лет, но не достигшие пенсионного возраста, студенты и выпускники колледжей и вузов. При этом нужно иметь достаточный уровень базовых знаний в сфере ИТ. Для зачисления нужно заполнить анкету, выбрать курс и успешно пройти вступительное испытание.

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика РФ». Подмосковье является одним из лидеров цифровизации в стране. В сентябре губернатор Андрей Воробьев отметил, что ХХI век — это век новых скоростей, возможностей, сервисов и услуг. Представить его без искусственного интеллекта уже невозможно.

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