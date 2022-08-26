Бесплатные концерты Дмитрия Певцова пройдут в Подмосковье в сентябре

В сентябре в Подмосковье пройдут концерты Народного артиста России Дмитрия Певцова, который выступит вместе с группой «ПЕВЦОВЪ-ОРЕКСТР». Выступления станут полностью бесплатными для зрителей, программа будет называться «Музыкальные шедевры советского кино».

Цель проекта — популяризировать и сохранить русскую культуру, отечественные песенные традиции. Уникальность состоит в том, что артист сберег свое патриотическое, эмоциональное единение со зрителями. Именно во время санкционного давления, отмечают организаторы, особенно важны песни с глубоким эмоциональным посылом, он помогают поднять патриотический дух, уровень культуры, укрепить традиции и объединить людей.

Пригласительные социальные билеты будут распространяться на несколько групп населения. Это многодетные семьи и матери-одиночки с детьми, малоимущие граждане, ветераны и пенсионеры, а также школьники и студенты. Кроме того, будут приглашаться и другие социальные группы на усмотрение руководства Подмосковья.

Концерты пройдут с 12 по 17 сентября в разных городах Московской области.

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