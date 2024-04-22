Подмосковье 22 апреля 2024, 16:35 Бесплатные консультации для фермеров пройдут в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Специалисты Минсельхозпрода проводят еженедельные консультации по вопросам получения грантов, создания фермерского хозяйства и выращивания новых культур. Начинающие фермеры смогут бесплатно получить ответы на свои вопросы.

«Сегодня у начинающих фермеров возникает множество вопросов: от создания КФХ до сбыта продукции. Наша задача — найти подход к каждому из них и помочь во всех начинаниях. В этой связи принято решение проводить еженедельные бесплатные консультации», — сообщил директор Центра агропромышленного развития Московской области Алексей Семенов.

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Для получения личной консультации необходимо оставить заявку на горячей линии портала «Мой бизнес».

За помощью также можно обратиться в Центр фермерских компетенций Московской области по номеру +7(498) 602-29-33.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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