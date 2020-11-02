Жители Подмосковья в ноябре смогут получить бесплатные юридические консультации

Адвокаты Московской областной коллегии в ноябре окажут бесплатные консультации жителям Подмосковья. В приемной регионального правительства уже утвердили график приема граждан.

Соответствующий документ был размещен на официальном портале правительства Московской области.

Адвокаты примут жителей 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, уточняется на сайте регионального правительства. Консультации будут проходить с 10:00 до 14:00. Для того, чтобы предварительно записаться на консультацию нужно позвонить по телефону: 8 (498) 602-31-13.

Консультации будут проходить в Москве, по адресу: улица Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2. Отмечается, что бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Подмосковья.

Жители Московской области также могут обратиться к членам правительства региона напрямую. Утвержденный график работы приемной регионального правительства уже опубликован.