Утвержден график работы приемной правительства Подмосковья на ноябрь

3 ноября с 15:00 граждан примет министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

5 ноября с 10:00 принимать жителе Подмосковья будет министр образования региона Ирина Каклюгина, а с 15:00 председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Елена Казимир.

6 ноября с 10:00 жителей ждет министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

9 ноября примем проведет министр правительства Подмосковья по информационной политике Анастасия Звягина, начало в 15:00.

10 ноября в 10:00 жители Подмосковья смогут прийти на прием к заместителю министра экологии и природопользования региона Вадиму Воронцову, в 15:00 прием начнется у министра правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерины Швелидзе.

11 ноября с 10:00 встречать жителей будет министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

12 ноября в 10:00 прием начнется у министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, а с 15:00 — у министра строительного комплекса региона Владимира Локтева.

13 ноября в 10:00 прием проведет министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, в 15:00 — начальник Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Олег Баженов.

16 ноября с 10:00 будет вести прием председатель комитета по ценам и тарифам региона Мария Пичугина, а с 15:00 — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

17 ноября с 15:00 граждан примут заместитель председателя правительства Московской области — руководитель Главного управления территориальной политики региона Мария Нагорная и министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

18 ноября пройдут три приема. В 10:00 встретится с жителями министр жилищной политики Московской области Инна Федотова, в 15:00 — зампредседателя правительства региона — руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев и начальник Главного управления государственного строительного надзора региона Артур Гарибян.

19 ноября с 10:00 министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик примет жителей Подмосковья, а с 15:00 можно попасть на встречу с первым заместителем председателя правительства региона Ольгой Забраловой и министром сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андреем Разиным.

20 ноября с 10:00 прием пройдет у министра социального развития Московской области Ирины Фаевской. С 15:00 — у министра культуры Подмосковья Елены Харламовой.

23 ноября с 15:00 жителей ждет министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

24 ноября с 15:00 прием проведет заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

25 ноября с 10:00 жители смогут задать свои вопросы заместителю председателя правительства Московской области Максиму Фомину и председателю комитета по архитектуре и градостроительству региона Владиславу Гордиенко. С 15:00 прием граждан проведет заместитель председателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин.

26 ноября с 10:00 прием начнется у руководителя Главного управления Подмосковья «Государственная жилищная инспекция Московской области» Ольги Фединой и советника губернатора региона (в ранге министра) Хатии Окуджавы, а с 15:00 — у зампредседателя правительства Подмосковья — министра экологии и природопользования региона Дмитрия Куракина.

27 ноября в 10:00 жителей встретит министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

30 ноября с 15:00 граждан примет начальник Главного управления культурного наследия Подмосковья Валерия Березовская.

Приемная правительства региона находится по адресу: Москва, улица Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2. Многоканальный телефон: +7 (498) 602-31-13.