11 июля 2022, 20:09
Бесплатную воду на железнодорожных станциях Подмосковья продолжат раздавать из-за жары
Питьевую воду продолжают бесплатно раздавать жителям и гостям Подмосковья на железнодорожных вокзалах и станциях. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.
«Несмотря на сильные дожди в Москве и Подмосковье, жаркая погода остается с нами. Поэтому сегодня снова раздаем прохладную питьевую воду», — сказано в сообщении.
Взять бесплатную воду пассажиры могут в следующих местах:
На вокзалах:
- Ярославском;
- Казанском;
- Курском;
- Павелецком;
- Киевском;
- Белорусском;
- Савеловском;
На станциях:
- Мытищи;
- Выхино;
- Подольск;
- Железнодорожная;
- Лобня;
- Одинцово;
- Тушинская.
«Традиционно ждем вас в местах отправления наших поездов», — отметили в сообщении пресс-службы ЦППК.
Ранее сообщалось об установке новых валидаторов на станциях Казанского направления.