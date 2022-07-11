Бесплатную воду на железнодорожных станциях Подмосковья продолжат раздавать из-за жары

Питьевую воду продолжают бесплатно раздавать жителям и гостям Подмосковья на железнодорожных вокзалах и станциях. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.

«Несмотря на сильные дожди в Москве и Подмосковье, жаркая погода остается с нами. Поэтому сегодня снова раздаем прохладную питьевую воду», — сказано в сообщении.

Взять бесплатную воду пассажиры могут в следующих местах:

На вокзалах:

- Ярославском;

- Казанском;

- Курском;

- Павелецком;

- Киевском;

- Белорусском;

- Савеловском;

На станциях:

- Мытищи;

- Выхино;

- Подольск;

- Железнодорожная;

- Лобня;

- Одинцово;

- Тушинская.

«Традиционно ждем вас в местах отправления наших поездов», — отметили в сообщении пресс-службы ЦППК.

Ранее сообщалось об установке новых валидаторов на станциях Казанского направления.