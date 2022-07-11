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    11 июля 2022, 20:09

    Бесплатную воду на железнодорожных станциях Подмосковья продолжат раздавать из-за жары

    Анастасия Борискова

    Питьевую воду продолжают бесплатно раздавать жителям и гостям Подмосковья на железнодорожных вокзалах и станциях. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.

    Бесплатную воду на железнодорожных станциях Подмосковья продолжат раздавать из-за жары

    «Несмотря на сильные дожди в Москве и Подмосковье, жаркая погода остается с нами. Поэтому сегодня снова раздаем прохладную питьевую воду», — сказано в сообщении.

    Взять бесплатную воду пассажиры могут в следующих местах:

    На вокзалах:

    - Ярославском;

    - Казанском;

    - Курском;

    - Павелецком;

    - Киевском;

    - Белорусском;

    - Савеловском;

    На станциях:

    - Мытищи;

    - Выхино;

    - Подольск;

    - Железнодорожная;

    - Лобня;

    - Одинцово;

    - Тушинская.

    «Традиционно ждем вас в местах отправления наших поездов», — отметили в сообщении пресс-службы ЦППК.

    Ранее сообщалось об установке новых валидаторов на станциях Казанского направления.