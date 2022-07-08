Почти 150 валидаторов нового образца установят на ж/д станциях Подмосковья

Установка новых валидаторов на станциях Казанского направления началась в Подмосковье. Центральная пригородная пассажирская компания уже разместила 43 аппарата.

Устройства появились на четырех станциях: Белоозерская, Виноградово, Конобеево и Бронницы. До конца месяца ими обзаведется еще 31 остановочный пункт. Всего установят 148 валидаторов.

Новая модель удароустойчива, ее экран почти вдвое больше старого и размещен на уровне глаз. Четкое изображение видно даже в плохую погоду, а специальный козырек защищает технику от дождя. Технику устанавливают к запуску МЦД-3.

Валидаторы позволяют жителям Подмосковья использовать дополнительные способы оплаты проезда. Это абонементы, электронные билеты и Fast Track для льготников.

После установки новых устройств Казанское направление станет лидером по их количеству — их будет 252. Всего ЦППК использует 866 валидаторов в Подмосковье.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки транспорта Подмосковья.