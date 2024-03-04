Подмосковье 04 марта 2024, 12:30 Бесплатную диагностику здоровья жителей провели в больнице в Одинцове Источник фото: Мария Шматкова

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День семейного здоровья прошел в отделении медицинской профилактики Одинцовской областной больницы. Жители округа смогли бесплатно сдать анализы на наличие онкологических заболеваний.

По словам врача-онколога Одинцовской областной больницы Александра Титова, пациенты сначала сдают анализы, а затем получают консультацию врача.

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«Мы определяем, входят ли они в группу риска по онкологическим заболеваниям. После того, как будут готовы все результаты анализов — мы будем дополнительно связываться с каждым пациентом», — рассказал Титов.

Для удобства пациентов приходить за результатами анализов не нужно — врач по результатам обследования свяжется с каждым и даст необходимые рекомендации.

Заведующая отделением профилактики Одинцовской областной больницы Галина Волкова отметила, что люди приходили целыми семьями.

«Мы провели большую информационную кампанию, и мы очень рады, что у нас такая большая явка, что люди так сознательно относятся к своему здоровью, приходят семьями. Гораздо проще предотвратить заболевание, чем потом лечить», — подчеркнула Волкова.

День семейного здоровья проходит при поддержке Центра амбулаторно-онкологической помощи совместно с отделением медицинской профилактики Одинцовский областной больницы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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