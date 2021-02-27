Бесплатная ярмарка по обмену вещами пройдет в Подольске

В субботу, 27 февраля, в Подольске пройдет ярмарка по обмену вещами. Любой желающий может принести вещи, обувь или игрушки. Информация об этом появилась в группе «Фримаркет» во «ВКонтакте».

«27 февраля состоится „Фримаркет“ в Подольске. Принимаем детские вещи и обувь, игрушки, детские принадлежности. Вы можете что-то нужное принести и что-то нужное взять. Или не приносить ничего, а только взять нужное», — говорится в сообщении.

Также можно принести косметику с неистекшим сроком годности и нераспакованную, книги, канцтовары, предметы для творчества, для интерьера или кухонную утварь.

Адрес проведения ярмарки: «КузнечикиМаркет», улица Академика Доллежаля, дом 3. Двери будут открыты с 11:00 до 18:00. Если есть вопросы, то с организатором можно связаться по номеру: 8 (926) 246-18-33.

В этом году в Московской области планируют организовать более 150 сельскохозяйственных ярмарок. Больше всего мероприятий проведут в Одинцове, Красногорске, Люберцах, Истре, Лотошине, Щелкове, Химках. С 2018 года в Подмосковье провели 482 ярмарки с сельскохозяйственной продукцией.