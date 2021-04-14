Жителей Подмосковья предупредили о сезонных вспышках бешенства животных

Прогулки по подмосковным лесам могут оказаться опасными. Жителей региона призвали соблюдать осторожность из-за сезонных вспышек бешенства у диких животных.

Ветеринары, уточнила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области, выявили опасное заболевание у енотовидной собаки. Животное недавно нашли в одном из поселений городского округа Клин.

«Енотовидные собаки — охотничий ресурс, поэтому данным случаем занимаются коллеги из министерства сельского хозяйства и продовольствия», — пояснил глава регионального ведомства Андрей Разин.

Он обратил внимание, что переносить бешенство могут и другие виды животных — лисы, волки, белки, ежи и даже летучие мыши.

Больное животное зачастую ведет себя агрессивно, у него повышено слюнотечение и нарушена координация. При встрече с подозрительно выглядящим зверем необходимо немедленно уйти.

При укусе следует как можно быстрее промыть рану струей воды с мылом, обработать ее края спиртом или йодом и перевязать. Обращение в медпункт обязательно — пострадавшему проведут курс антирабических прививок.