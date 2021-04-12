Мужчина задушил напавшую на него бешеную волчицу под Воронежем

В Борисоглебске Воронежской области мужчина задушил волчицу, которая напала на него. Позже в крови животного нашли бешенство.

«Нападение волчицы случилось в пятницу вечером на окраине города. Муж с женой вышли на прогулку, где-то в полдесятого-десять вечера, и заметили приближающееся животное. Жена подумала, что это собака, а мужчина сразу определил, что это волк», — рассказала РИА «Новости» представитель Борисоглебской районной станции по борьбе с болезнями животных.

В ведомстве рассказали, что волчица сразу набросилась на ноги мужчины и начала грызть. Житель Борисоглебска не растерялся, сразу начал разжимать челюсть, затем придавил к земле и придушил.

Мужчина сразу вызвал скорую. Животное отправили на анализы, которые показали бешенство.

Пострадавшему теперь придется пройти курс антирабической вакцинации.

«Я всю жизнь отработала здесь в ветеринарии, с 1987 года, при мне это первый случай — бешенство у волка», — сказал представитель станции.

В конце марта жительница Волгоградской области скончалась в больнице после укуса своей домашней кошки. Она заразилась от животного бешенством. К врачам женщина обратилась слишком поздно, через 1,5 месяца после укуса.