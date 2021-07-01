Беременным и семьям с детьми напомнили о новых выплатах с 1 июля в Подмосковье

Две новые президентские выплаты ввели в Подмосковье 1 июля. Они положены беременным и неполным семьям с детьми.

Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

Это новые ежемесячные пособия беременным женщинам и неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что важным условием для получения пособий станет размер дохода семьи. Он не должен превышать 13 580 рублей. Это прожиточный минимум на человека.

«Выплата на неполных семей с детьми от 8 до 17 лет положена, если родитель получает алименты, один из родителей погиб или пропал без вести и если в графе „отец“ в свидетельстве о рождении ребенка стоит прочерк», — напомнила Каклюгина.

Размер этого пособия составит 6,7 тысячи рублей ежемесячно.

Женщинам, которые встали на учет до 12 недель беременности, будут предоставлять выплату в размере 7,4 тысячи рублей Ирина Каклюгина.

Подать заявление на выплаты и узнать подробности можно на портале госуслуг по ссылке.