Беременным и семьям с детьми напомнили о новых выплатах с 1 июля в Подмосковье
Две новые президентские выплаты ввели в Подмосковье 1 июля. Они положены беременным и неполным семьям с детьми.
Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.
Это новые ежемесячные пособия беременным женщинам и неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет
Она уточнила, что важным условием для получения пособий станет размер дохода семьи. Он не должен превышать 13 580 рублей. Это прожиточный минимум на человека.
«Выплата на неполных семей с детьми от 8 до 17 лет положена, если родитель получает алименты, один из родителей погиб или пропал без вести и если в графе „отец“ в свидетельстве о рождении ребенка стоит прочерк», — напомнила Каклюгина.
Размер этого пособия составит 6,7 тысячи рублей ежемесячно.
Женщинам, которые встали на учет до 12 недель беременности, будут предоставлять выплату в размере 7,4 тысячи рублей
Подать заявление на выплаты и узнать подробности можно на портале госуслуг по ссылке.