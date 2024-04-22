Подмосковье 22 апреля 2024, 15:47 Берега водоемов расчистили в Одинцове Unsplash

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Жители Одинцовского округа приняли участие в акции «Вода России». Добровольцы собрали мусор вблизи местных водоемов. В порядок привели четыре реки: Большая Вяземка, Островня, Ликова и Польга.

Всероссийская акция по очистке берегов — одна из крупнейших экологических инициатив в стране. Ее цель — повысить экологическую грамотность среди населения и привлечь внимание жителей к охране и улучшению качества водных ресурсов.

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В этот раз присоединились к уборке более 160 человек. Они очистили более 6000 квадратных метров береговых полос вдоль рек, собрали 16 кубических метров отходов и 12 кубических метров веток.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел», которая пройдет в Подмосковье 27 апреля.

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