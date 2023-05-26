Подмосковье 26 мая 2023, 15:11 Музыкальный фестиваль «Белые ночи в Дубне» откроют 29 мая Министерство культуры и туризма МО

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Пятый фестиваль променад-концертов «Белые ночи в Дубне» откроется 29 мая во Дворце культуры «Мир». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На открывающем вечере прозвучат «Пасторальная» симфония Бетховена от Дубненского симфонического оркестра и произведения на фортепиано Сергея Рахманинова в исполнении заслуженной артистки РФ, пианистки Екатерины Мечетиной. Сопроводит музыкантов дирижер Сергей Поспелов.

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Также в ведомстве добавили, что до 11 июня в Музее Дубны будет работать выставка «Человек. Земля. Вселенная» от государственного выставочного центра «РОСИЗО». В рамках проекта посетителям расскажут, как тема космоса и человека трансформировалась в восприятии художника и общества на протяжении второй половины ХХ века и сохранила свою актуальность в современное время. В экспозицию вошли произведения графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из коллекции центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе проведут сотни культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Их организуют в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

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