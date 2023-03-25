Подмосковье 25 марта 2023, 17:49 Бегун из Солнечногорска завоевал серебро на всероссийском горном ультра-марафоне Антон Нестеренко

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Спортсмен из Солнечногорска Антон Нестеренко пришел вторым к финишу четвертого трейлового забега Dagestan Wild Trail. Горный ультрамарафон состоялся в селении Гергебиль в Дагестане. В соревнованиях поучаствовали почти 1500 человек из 30 регионов страны.

Нестеренко пробежал 65 километров с набором высоты четыре километра за семь часов и 43 минуты. По словам Антона, во время забега он насладился красотами природы Дагестана, хотя первые полтора часа были сложными из-за подъема в гору.

«Готовиться к таким соревнованиям надо в похожей местности. У других спортсменов были преимущества. Они по горам часто бегают. В Солнечногорске немного мест для трейла. Ездим тренироваться в Талаево и Тимоново», — рассказал марафонец.

Антон Нестеренко является мастером спорта по ориентированию. Сейчас мужчина работает тренером в лыжной секции. Спортсмен хочет переквалифицироваться в тренера по бегу.

С понедельника по субботу мужчина бегает по одному или два раза в день. В неделю Нестеренко преодолевает по 150 километров. Через несколько дней бегун со своей командой уезжает на сборы в Кисловодск.

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